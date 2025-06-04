天皇ご一家は、戦後80年にあたり、4日から2日間の日程で太平洋戦争の激戦地・沖縄を訪問されます。愛子さまの沖縄訪問は初めてです。両陛下は愛子さまを伴い4日午後に特別機で沖縄に入り、まず激戦地の糸満市にある国立沖縄戦没者墓苑を拝礼し、24万人余りの犠牲者の名前が刻まれた「平和の礎」に足を運ばれます。引き続き、「平和祈念資料館」で沖縄戦の証言集などを見学し、戦争体験者や語り部活動に取り組む若い世代などと懇談