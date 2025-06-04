ＴＢＳの篠原梨菜アナウンサー（２８）が４日、総合司会を務める「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。入社７年目を迎える篠原アナは「早朝グルメ」のコーナーで銀座の中華料理店「九寨溝銀座店」から生中継。九寨溝タンタン麺（１０４５円）を実食した篠原アナは「あとからやってくる辛さですね」と伝え「スープの辛さがあとをひいてもちっとした麺でとてもおいしいです」と笑顔でリポートした