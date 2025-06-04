タレントの三上悠亜が1日、自身のインスタグラムを更新し、“デビュー”10周年を迎えたことを報告した。 【写真】でかカップ♥かわいさはアップしてるっ 「三上悠亜デビュー10周年を迎えました♥」とコメント。ゆるふわのランジェリー姿や、思いをつづったストーリーズのスクリーンショットとみられる画像を掲載した。 「また1年後、5年後、10年後とそのときそのときで