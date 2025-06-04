韓国大統領選が3日投開票され、進歩（革新）系最大野党「共に民主党」の李在明氏が大統領に選ばれた。李氏をめぐっては、過去の日本を叩く過激な発言から、「反日左派」と位置付ける報道が日本であふれている。ただ、李氏の生い立ちや周囲とのやり取りを観察すると、そんな単純な人物ではなさそうだ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）どの発言も、李在明の本心ではない「私は日本の国民に強い好感を持っている」「私が日本に