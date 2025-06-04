小泉農水大臣のもと始まった随意契約での「2000円の備蓄米」が店頭に並び始めた。一方で、すでに流通の現場では“ある変化”が。【写真を見る】コメ不足が騒がれる中、生産の現場では“ある変化”が古古米も「精米の技術」で美味しく5月31日土曜日、午前9時。千葉・松戸市にあるアイリスオーヤマ傘下のホームセンター『ユニディ松戸ときわ平店』では、長い行列に並んだ人たちが次々に備蓄米を手にしていた。購入した男性：「午前5