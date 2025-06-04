オランダで連立政権が崩壊し、スホーフ首相が辞意を表明しました。オランダの極右政党「自由党」のウィルダース党首は3日、難民政策をめぐる対立により、連立政権から離脱すると表明しました。オランダでは自由党を第一党とし、スホーフ首相率いる4党連立政権が去年7月に発足したばかりですが、自由党の離脱を受け、政権が崩壊。スホーフ首相は辞任する意向を示しました。ロイター通信は、早ければ10月にも総選挙が行われる見通し