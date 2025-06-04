きのうは全国的に冷たい雨の一日でした。きょうは日本列島から前線が離れていくため、寒気を伴った低気圧の影響を受ける北海道などでは雨が降りやすいですが、それ以外の地域は、広く天気は回復に向かう見込みです。明け方は北日本を中心に雨、それ以外の地域もまだ雲が多いでしょう。朝になると、徐々に晴れの範囲が広がって、昼前には関東地方にも日差しが戻ってくる見込みです。昼過ぎには東北の雨もおおむねやんできますが、夕