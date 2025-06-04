井ノ原快彦主演のテレビ朝日系人気シリーズ『特捜９final season』（毎週水曜後9：00）の第9話が、きょう4日に放送される。最終回まであと3回。グランドフィナーレに向けて、おなじみのメンバーたちそれぞれのドラマも大きく進展していく。【画像】『特捜9final season』第9話の場面写真2006年から17年まで、故・渡瀬恒彦さんが主演を務めた連続ドラマ『警視庁捜査一課9係』から受け継ぎ、18年4月から『特捜９』がスター