アメリカのトランプ大統領は先ほど、鉄鋼・アルミニウムに対する50％の追加関税を課すため文書に署名しました。ホワイトハウス・レビット報道官：きょう大統領は大統領令に署名し、鉄鋼とアルミニウムの関税は50％に引き上げられる。レビット報道官は会見で、追加関税を引き上げる理由について「アメリカの鉄鋼とアルミニウム産業を強化し、雇用を守るためのトランプ氏の約束だ」と説明しました。トランプ氏は5月30日、鉄鋼とアル