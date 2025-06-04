お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が3日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（60）とともに出演。米トランプ政権で政府効率化省（DOGE）を率いてきた実業家のイーロン・マスク氏（53）が先月30日、日本のポップスターとの間に子どもをもうけたと衝撃的な発言していることについて言及した。米ニューヨーク・タイムズ紙が報じたもので、少子化に警鐘を鳴らすマスク氏は子ども