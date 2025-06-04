巨人軍・終身名誉監督の長嶋茂雄さんが3日朝、亡くなりました。背番号3、「ミスタープロ野球」として幅広い世代で多くの人に愛され、時代を象徴する存在でした。長嶋茂雄さんの監督時代、1996年「メークドラマ」でリーグ優勝したメンバーでもある宮本和知さんに聞きました。■長嶋さんといえば…栄光の背番号「3」藤井貴彦キャスター「1996年の『メークドラマ』で長嶋茂雄監督時代の優勝メンバーでもある宮本和知さんにお話をう