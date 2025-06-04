中村敬斗、伊東純也、関根大輝の日本代表トリオが所属するスタッド・ドゥ・ランスは、リーグ・アン最終節の最後の最後でまさかの16位に転落。昇降格プレーオフに回ると、２部３位メスに２戦合計２−４で敗れ、まさかの２部降格となった。試合後、涙を見せた中村は６月３日、日本代表の練習後に取材に応じ、「降格してしまったことは本当に残念ですし、今シーズンほとんどの試合にスタメンで出ていたんで責任を感じています。残