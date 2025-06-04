◆ 失策も絡み5回4失点で降板「何か掴みたいけれど、掴めなかった」オリックス・九里亜蓮は3日、交流戦初戦の古巣・広島戦に先発登板。守備の乱れも絡み、5回88球・12安打3奪三振4失点と苦しみ、移籍後最短での降板となった。3日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』に出演した真中満氏が「ちょっと不運な当たりもあったが、広島打線が攻略したというような試合だった」と述べると、五十嵐亮太氏は「結果的にはそうな