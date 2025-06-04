プロ野球・巨人で選手、監督として活躍し、球界の枠を超越した戦後最大のスーパースターだった長嶋茂雄さんが３日午前６時３９分、肺炎のため都内の病院で死去した。８９歳。千葉県出身。芸能界とも華やかな交友関係を持っていた国民的ヒーローを、タレントで映画監督のビートたけし（７８）、歌手の北島三郎（８８）ら、多くの芸能人が追悼した。たけしは公式サイトで「いずれこの日が来るとは覚悟していたが、実際にそうなっ