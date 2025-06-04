ドジャースは5月30日に「コーセー」と複数年契約を発表【MLB】メッツ 4ー3 ドジャース（日本時間3日・ロサンゼルス）お馴染みとなった光景にぐっときたようだ。ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、本拠地で行われたメッツ戦の7回、今季23号となる豪快弾を放った。自身も確信した一発。ダイヤモンドを一周すると、ドジャースタジアムに広がった“一幕”が「マジで感動しちゃう」とファンの心を捉えた。0-2の7回2死