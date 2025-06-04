NTTドコモとSBIネット銀行の思惑の違い５月29日、通信キャリア大手・ＮＴＴドコモが住信ＳＢＩネット銀行の買収を正式に発表した。同月30日から始まった公開買い付け（ＴＯＢ）で、ドコモは同社株の約66％を取得する。買収額は約４２００億円にのぼる見通しだ。この業務提携により、両社はどのようなメリットを得るのだろうか。住宅ローンアナリストで、住宅ローン比較診断「モゲチェック」を運営する塩澤崇氏が解説する。「住信Ｓ