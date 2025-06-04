2025年5月、名門ハーバード大学の留学生受け入れ資格が突如剥奪された。卒業式わずか1週間前という異例のタイミング。150カ国から集まった約7000人以上の学生・研究者を追い出そうという「暴挙」に対し、大学側も連邦地裁に提訴し、トランプ政権との全面対決にーー。それにしてもなぜトランプはハーバード大学を狙い撃ちするのか？『マネーの代理人たち』の著者で、経済ジャーナリストの小出・フィッシャー・美奈氏が、「二つのア