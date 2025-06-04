巨人ナインが３日、長嶋茂雄終身名誉監督の訃報（ふほう）に接し、故人をしのんだ。坂本勇人内野手（３６）が追悼の意を示した。坂本は感謝の思いであふれていた。長嶋さんには若手時代から現在に至るまで目をかけてもらってきた。プロ２年目の春季キャンプ。ミスターから肩を触られながら期待の言葉をかけられた。その年に全試合出場とブレイクし、ミスターの手が“ゴッドハンド”として出世街道としての語り草になった。あの