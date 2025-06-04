【パース（オーストラリア）３日＝岩原正幸】サッカー日本代表は、パース市内のグラウンドで全体練習の２日目を行った。森保一監督（５６）は練習前、長嶋茂雄・巨人軍終身名誉監督（享年８９）の訃報について報道陣に対応し、故人をしのんだ。指揮官もかつて野球少年で背番号３を背負った経験や、長嶋さんが野球界、スポーツ界に多大なる貢献をしたように、自身もサッカーでスポーツの価値を高めると誓った。また、日本サッカー