アメリカ・ミシガン州で、中国籍の男女2人が農作物に害となる有毒な菌類をアメリカ国内に密輸したとして、司法省に訴追されました。アメリカ司法省は3日、中国籍の男女2人について、小麦などムギ類に「赤かび病」を発生させる有毒な菌類をアメリカ国内に密輸したとして訴追したと発表しました。司法省によると、この有毒な菌類は「潜在的な農業テロ兵器」とされ、毎年、世界中で数十億ドル規模の経済損失をもたらしているほか、感