きのう投開票された韓国の大統領選挙で、革新系・最大野党の候補、李在明氏が当選を確実としました。記者「当選確実となり、李在明氏が支持者の前に姿を現しました。選対幹部と力強く握手を交わしています。これから勝利宣言が行われます」『共に民主党』 李在明氏 「国民を団結させるという大統領の義務を決して忘れません」勝利宣言をした、「共に民主党」の李在明氏。きのう投開票された大統領選挙で、韓国の複数メデ