消防団員や報道関係者ら43人が犠牲となった雲仙・普賢岳の大火砕流から3日で34年。この日を「いのりの日」と定める麓の長崎県島原市では、各所の追悼碑に市民らが花を供えて祈り、防災への誓いを新たにした。午前8時半過ぎ、被災住民が集団移転した仁田団地の追悼碑前で、古川隆三郎市長ら市関係者約70人が菊の花を手向けた。当時、消防団員だった古川市長は「未曽有の大災害から34年が経過した。各地でさまざまな災害が頻発し