高度成長期の日本を照らした太陽が没した。躍動する背番号3に、自分の人生と同時代の記憶を重ね合わせる人も多いだろう。昭和を象徴する国民的スーパースター、長嶋茂雄さんの訃報が届いた。巨人の選手、監督を通して「ミスタープロ野球」と呼ばれた。個人成績が抜きんでているからではない。無類の勝負強さ、華のあるプレー、明るい人柄と言動で誰からも愛された。プロ野球選手で初めて文化勲章を受章したのは、スポーツ