福岡県議会は3日、主要会派による代表者会議を開き、民主県政クラブ県議団の後藤香織氏＝福岡市早良区選出、当選2回＝と日本維新の会県議団の塩生好紀氏＝同西区選出、当選1回＝がそれぞれ会派を脱退し、後藤氏は「ふくおか政策の会」、塩生氏は「健祉会」を結成したことが報告された。脱退と新会派結成は5月30日付。（野村有希）