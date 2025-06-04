福岡県大木町は2日、4億6271万円を追加する本年度一般会計補正予算案など5議案と報告1件を発表した。4日開会の町議会定例会に提案する。定例会は13日まで。一般質問は4日。補正予算案の主な事業は、二酸化炭素（CO2）排出削減を図る「ゼロカーボンシティ」推進のため、町内の小中学校など公共施設6カ所の照明設備を発光ダイオード（LED）化する事業費に3138万円を盛り込んだ。事業費削減や工期短縮のために業者とのリース方式