福岡県那珂川市は2日、3億3286万円を増額する本年度一般会計補正予算案など12議案を、5日開会の市議会定例会に提案すると発表した。補正予算案には、市内の全小中学校10校の体育館に空調設備を整備するための実施設計費（7124万円）を盛り込んだ。定例会の会期は20日まで。一般質問は13、16、17日。（上野洋光）