福岡県小郡市は2日、6億8162万円を増額する本年度一般会計補正予算案など12議案と報告8件を発表した。9日開会の市議会定例会に提案する。補正予算案の新規事業は電子入札・申請システム導入事業（649万円）。現在、紙資料を窓口に提出して行う入札や資格申請をデジタル化し、事業者の負担減や作業の効率化を図る。システムの改修に7月以降着手し、来年度以降の運用を予定する。また自動車運転で、ペダルの踏み間違えによる急発