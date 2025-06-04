集合写真に納まる佐倉一高時代の長嶋茂雄さん（前列右から2人目）。中列右から2人目が寺田哲夫さん（寺田さん提供）「長嶋、代われ」。千葉県立佐倉一高（現佐倉高）の野球部主将だった長嶋茂雄さんを初めてサードで起用したのは、監督を務めた加藤哲夫さん＝2022年、91歳で死去＝だ。体格や強気な性格を見極めた決断はぴたりとはまり、才能が開花。ファンを魅了した「サード長嶋」を生んだ。打撃センスは入学当初からずばぬけ