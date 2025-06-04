［ニューヨーク３日ロイター］ - 米国株式市場は続伸して取引を終えた。米国と貿易相手国の通商協議が待たれる中、エヌビディアなど半導体株が上昇した。米ホワイトハウスはトランプ大統領が中国の習近平国家主席と週内にも電話会談するとしている。また、相互関税の上乗せ部分に対する一時停止措置の期限が約５週間後に迫る中、トランプ政権は貿易相手国に対し、４日までに最善の貿易交渉案を提示するよう求めている。ノース