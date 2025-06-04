［３日ロイター］ - 米ダラス地区連銀のローガン総裁は３日、インフレ率が目標を下回った過去の期間を補うために高インフレを容認するのではなく、２％のインフレ目標に向けた金融政策の枠組みに回帰したいとの考えを示した。同時に、労働市場が弱体化している時だけでなく、過熱しているように見える場合にも連邦準備理事会（ＦＲＢ）は対応すべきだと述べた。ＦＲＢの現行の枠組みである「柔軟な平均インフレ目標（ＦＡＩ