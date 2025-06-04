ストロングスタイルプロレスの平井丈雅代表（６０）が、邪道・大仁田厚（６７）からの要求に頭を悩ませている。同団体は１２日の東京・後楽園ホール大会を、４月２１日に亡くなった昭和プロレスの重鎮で?過激な仕掛け人?と呼ばれた新間寿さん（享年９０）の追悼興行として行う。邪道軍の大仁田はハードコアマッチを希望しており、雷神矢口と組んで間下隼人＆関根?シュレック?秀樹と戦う。対戦相手の間下は３日、都内で行われ