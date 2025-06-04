家事、マジ、面倒。自分だけなら洗濯も掃除も料理も苦にならないし、＋猫2匹でも楽勝だ。これが1人分増えただけでてんてこ舞い。要介護なら2倍の手間がかかる。先週から父の在宅看取り介護が始まり、冒頭の言葉を呟く回数爆増。7年も施設にいてくれたので、在宅介護は対岸の話と思っていたが……猛烈な勢いでこっち側の話になった。【写真を見る】「なんで他人事なの？」「俺だって疲れてる！」子育てのしんどい“あるある”