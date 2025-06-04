〈私のやったことの愚劣さが身にしみています。事後の対応も最悪です。（中略）本当にごめんなさい〉部下だった女性検事に性的暴行を加えた罪に問われている元大阪地検検事正・北川健太郎被告（65）が被害者に宛てた謝罪文の一節だ。およそ1万字に及ぶ文書に“隠された意図”を専門家が読み解く。＊＊＊【実際の写真】丸っこい字でレポート用紙いっぱいに…事件の一部始終が書かれた「1万字直筆文書」の実物「俺の女」発言は