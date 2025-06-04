巨人ナインが３日、長嶋茂雄終身名誉監督の訃報（ふほう）に接し、故人をしのんだ。岡本和真内野手（２８）が追悼の意を示した。長嶋さんの一言一言が、今でも胸に刻まれている。岡本は「長嶋終身名誉監督の訃報を聞き、悲しみで胸がいっぱいです。常に私たち選手のことを一番に考え、応援してくれていました。巨人への愛が誰よりも強く、野球に対する情熱を持った方でした」と静かに追悼した。不振に苦しんでいた昨年５月２