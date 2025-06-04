２６年の日本ダービーに向け、２歳新馬戦が今週からスタートする。今年が初年度となる新種牡馬のベンバトル産駒トライアンフパス（牝）は、８日の阪神・芝１４００メートルにスタンバイ。宮厩舎ゆかりの血統馬が開幕ダッシュを決める。８日の阪神・芝１４００メートルでデビューを予定するトライアンフパス。新種牡馬ベンバトルの産駒の牝馬で、同厩舎で所属の半兄に昨年の京王杯２歳Ｓ２着など、重賞戦線で活躍するマイネルチ