◆プロレスリング・ノア「ＳＴＡＲＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ」（３日、後楽園ホール）観衆１２３３プロレスリング・ノアは３日、後楽園ホールで「ＳＴＡＲＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ」を開催した。メインイベントで「ＴＥＡＭ２０００Ｘ」のＧＨＣヘビー級王者のＯＺＡＷＡが遠藤哲哉、杉浦貴とサバイバル３ＷＡＹマッチで６度目の防衛戦を行った。ＧＨＣヘビー級タイトルマッチ史上初の３ＷＡＹ戦。２人を倒さなければ勝利できな