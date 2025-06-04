皆藤愛子アナウンサーが３日までに自身のＳＮＳを更新。清楚感あふれる衣装ショットでフォロワーを喜ばせた。インスタグラムを更新し、ハートの絵文字などとともに「＃ひらひら」とハッシュタグでコメント。淡い水色のふんわりしたフリルブラウスに、ネイビースカートのコーディネートを披露した。ハーフアップに髪をまとめ、笑顔を見せるショットを公開した。この投稿にファンからは「圧倒的な天使感」「清楚感ハンパないで