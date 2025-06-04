巨人ナインが３日、長嶋茂雄終身名誉監督の訃報（ふほう）に接し、故人をしのんだ。長野久義外野手（４０）が追悼の意を示した。神妙な面持ちで、長野は長嶋さんへの思いを明かした。「野球界のスーパースターで、ジャイアンツの偉大な大先輩。初めてルーキーの時にお会いして、オーラがあって、第一印象はすごい大きい方だなと思って。すごく懐かしいです。寂しいですね」と新人王に輝いた２０１０年を回想し、言葉を並べた。