米大リーグは３日（日本時間４日）、５月の各賞を発表。打者部門のＭＶＰにはナ・リーグが１５本塁打を含む打率３割９厘、２７打点のドジャース・大谷翔平選手が通算６度目の受賞。ア・リーグは３、４月も受賞したヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が３割６分４厘、１１本塁打、１８打点で２か月連続。通算１１度目はバリー・ボンズ外野手の１３度に次ぐ歴代２位に浮上した。投手部門ではア・リーグが２７歳のロイヤルズの