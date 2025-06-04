バスケットボールB1で今季東地区5位のレバンガ北海道は3日、富永啓生選手と2025〜26年シーズンの契約を結んだことを発表しました。富永選手は今季NBA Gリーグのマッドアンツで14試合に出場し、平均出場時間は8.7分。出場機会は限られた中で、1試合平均5.4得点、3Pシュート成功率は46.9％としていました。レバンガ北海道への入団に際し、富永選手はコメントを発表。富永選手はこれまでの感謝を述べたうえで「チームのホームアリーナ