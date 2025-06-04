松本若菜主演のフジテレビ系水10ドラマ『Dr.アシュラ』の第8話に、忍成修吾がゲスト出演する。 参考：小池徹平、真飛聖、忍成修吾ら、髙橋海人×中村倫也『DOPE 麻薬取締部特捜課』出演決定 TVerで『Dr.アシュラ』をみる本作は、命と最前線で向き合う救急科を舞台に、どんな急患も絶対に断らない、そしてどんな手を使ってでも絶対に助けるスゴ腕のスーパー救命医の活躍を描く救命医療ドラマ。原作は2015年