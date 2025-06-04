米ニューヨーク発・最上級の熟成ステーキを味わえるステーキの名門「ベンジャミン ステーキハウス」（運営：オーイズミフーズ）は5月30日〜6月16日の期間、1万円分の食事券を10％オフの9000円で販売している。●最上級のプライムビーフ熟成肉のステーキが楽しめる「ベンジャミン ステーキハウス」では、最上級のプライムビーフ熟成肉のステーキを、優雅な空間とホスピタリティとともに楽しめる。期間限定で販売している食事