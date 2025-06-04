「安田記念・Ｇ１」（８日、東京）昨年のマイルＣＳを制したソウルラッシュを筆頭に、あまたの実力馬がエントリー。そのなかで、Ｇ１初制覇を狙うのが短距離からマイル路線へと守備範囲を広げたウインマーベルだ。既に重賞４勝。目指すのはＧ１タイトルのみ。７度目の挑戦で悲願をかなえる。悲願のＧ１制覇に向けて、狙い通りに急上昇だ。ウインマーベルは２２年葵Ｓに始まり、毎年重賞を勝って、計４勝と息の長い活躍を続け