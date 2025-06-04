2025年６月３日、J２リーグのジュビロ磐田はタイの強豪ムアントン・ユナイテッドからFWポラメート・アーウィライ（26歳）を期限付き移籍で獲得したと発表した。タイ代表FWの加入によって、Jリーグに新たな刺激がもたらされる。「素晴らしい歴史を持つジュビロ磐田に加入できることを、大変光栄に思います」アーウィライは移籍決定のプレスリリースでこうコメントしている。特筆すべきはこのアタッカーが磐田を「『キャプテン翼