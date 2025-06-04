◇長嶋茂雄さん死去巨人の4番打者、監督を務めた長嶋茂雄（ながしま・しげお）終身名誉監督が3日午前6時39分、肺炎のため都内の病院で死去した永久欠番となった背番号3を背負い巨人の日本シリーズ9連覇に大きく貢献。監督としては2度の日本一を含む5度のリーグ優勝に導いた。日本の野球界をけん引した「ミスタープロ野球」が天国に旅立った。西武、巨人などで活躍した清原和博氏は自身のSNSで「調子が上がらなかった時、遠征