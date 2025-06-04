間が空きすぎてお忘れの読者の方も多いのではと心配しつつ……昨年掲載していた、航空自衛隊那覇基地レポートを再開します。今回お話を聞いたのは、同じ航空自衛隊の飛行機に何かあった場合、乗員を助けに行く救難隊のみなさん。救難隊員って、飛行機に乗り、山を駆け、海を泳ぎ……というスーパーマンの集まりなのです。米軍から受けついだという、彼らのモットーとは？今週は前ヨタなし、いきなり本編からスタートします。（コラ