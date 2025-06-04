2025年6月2日、シンガポールメディアの聯合早報は、米トランプ政権による中国留学生のビザ審査強化などの新たな対中政策が中国にとって再び「神アシスト」になる可能性があると応じた。記事は、先月上旬に米中両国が相互関税の発動を一時停止することで合意したものの、両国の対立は関税以外の分野で継続しており、先月下旬には米国政府が中国人留学生のビザとSNS審査の強化、中国への民間大型航空機エンジンの販売および一部部品