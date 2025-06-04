◇交流戦ソフトバンク4-0中日（2025年6月3日みずほペイペイ）ソフトバンク・近藤が攻守でチームを勝利に導いた。2戦連続「4番・右翼」で出場。2回先頭で右前打を放ち先制につなげると、守っても7回2死二、三塁で上林の右翼線の飛球を好捕した。同じ千葉県出身で背番号も3だった長嶋茂雄さんの訃報を受けて「今日という日は僕だけではなくて12球団の全員が特別な思いを持って試合に臨む日だと思う」と話していた昨季のMVP