「新馬戦」（７日、阪神）一番星を狙う。土曜阪神５Ｒ（芝１６００メートル）でデビューするアンディムジーク（牝２歳、父アドマイヤマーズ、栗東・渡辺）。２週前には栗東坂路で鮫島駿がまたがり４Ｆ５２秒１−１２秒３。先週はＣＷで６Ｆ８１秒７をマークし、ラスト２Ｆは１１秒３−１１秒４と鋭く伸びた。母ターフェルムジークも管理した渡辺師は「真面目というか、前向きさがちょっと出過ぎで新馬向きな感じ。気性が勝っ