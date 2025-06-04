4日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比210円高の3万7720円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万7446.81円に対しては273.19円高。出来高は6481枚だった。 TOPIX先物期近は2786.5ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIX現物終値比15.39ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 37720+2106481 日経225